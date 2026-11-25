Дълбоки локви, кал и разбита настилка - така изглежда ежедневието на жителите на четири жилищни блока в бургаския комплекс „Славейков“. Те потърсиха съдействие от „Здравей, България“, след като по думите им години наред водят безрезултатни разговори с общината. Хората настояват да бъдат асфалтирани улицата, водеща до домовете им и близкото училище, както и обособените около сградите паркинги.

Според живеещите в района проблемът съществува повече от 15 години, но напоследък се задълбочава. След всеки дъжд придвижването пеша е истинско изпитание. През същия участък ежедневно преминават и възпитаниците на близкото училище, в което по думите на местните учат около 900 деца. „През всеки един дъжд там, където все още има асфалт, стават 3-4 сантиметра киша и кал. Тук има стотици семейства, за които единственият вход и изход е точно тази улица“, обясни Георги Караилиев, един от инициаторите на срещите с общината.

По думите му през март тази година жителите получили уверение от общинската администрация, че до средата на май ще бъде представен проект за благоустрояване на района, а ремонтът ще започне през септември. До края на ноември обаче строителни дейности не са започнали.

През годините хората нееднократно събирали собствени средства, за да засипват терена с чакъл, но след първия по-сериозен дъжд проблемът се появявал отново. Някои от тях дори държат калцуни и найлонови торбички в автомобилите си, за да предпазват от кал колите и входовете на жилищните сгради.

Допълнително напрежение създава и тесният автомобилен подход към блоковете и училището. Заради невъзможността на колите да се разминават почти всяка вечер възникват конфликти между шофьорите, а според местните жители се стига дори до физически щети по автомобилите.

От администрацията посочиха, че районът е предвиден за благоустрояване, но конкретни срокове не могат да бъдат дадени. Реализирането на проекта зависи от осигуряването на необходимото финансиране. Жителите заявиха, че са готови дори сами да финансират ремонта на паркинга, ако получат разрешение от общината. Надеждите им са в следващия общински бюджет да бъдат заложени средства за трайно решаване на проблема.

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