Времето в последните дни на ноември ни готви зимна изненада. С развитието на средиземноморски циклон ще има напоителни есенни дъждове, последвани от застудяване и обилен снеговалеж.

В сряда утрото ще е слънчево и мразовито с температури до минус 5 - минус 6 градуса. От ранния следобед до вечерта облачността от запад на изток ще се увеличава. Валежи няма да има, а дневните температури ще се между 5 и 10 градуса.

От четвъртък до неделя обстановката ще е динамична. Ще започнат валежи от дъжд - в четвъртък в отделни северни и западни райони, в петък и в събота - почти в цялата страна.

С понижението на температурите в събота следобед дъждът в Северна и в Западна България ще се обърне в сняг. През нощта и в неделя снеговалежите ще продължат интензивно със значително натрупване в Северозападна и в по-малка степен в Централна Северна България. Силни северни ветрове ще създават условия за снегонавявания.

Първият снеговалеж за сезона обичайно носи риск от подценяване на ситуацията от страна на някои служби за почистване и от шофьорите. Очакват се усложнения в трафика.

Температурите през втората половина на седмицата ще се повишат леко в четвъртък и петък до дневни стойности между 10 и 15-16 градуса. През почивните дни ще застудее осезаемо с тенденция в топлите часове на последния ден на седмицата термометрите да показват около нулата.

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