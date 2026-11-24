Традиционните френски яйца с майонеза се завръщат на кулинарната сцена. Младият готвач Юго Рибуле спечели Световното първенство по приготвяне на яйца с майонеза, след като впечатли журито с необичайна гурме интерпретация на класическото ястие. Състезанието се проведе край Париж в понеделник, а победителят е съосновател на ресторанта „Грут Ла Турт“ във френската столица.

Рецептата на Рибуле включва яйчен жълтък, приготвен по метода конфи, пуканки от спелта за допълнителна текстура и желе от киселия сок на неузряло грозде. „В кулинарията залагам на растителните продукти и се опитах да пресъздам този подход, като мисля за ястието като за достойно за звезда „Мишлен“. Идеята е да не добавяме мазнина върху мазнина или да трупаме все повече животински протеини“, обясни готвачът, който спечели телевизионното състезание „Топ шеф“ през 2023 г.

Надпреварата се организира от Асоциацията за съхранение на яйцата с майонеза (ASOM), която обединява представители на френските бистра и се стреми да върне ястието в ресторантските менюта. Десетилетия наред то е било възприемано като непретенциозно и дори безвкусно. „Свързваше се с недоварени яйца с безвкусна индустриално произведена майонеза“, коментира организаторът Фулк дьо Пенгийи. През последните години обаче класическото предястие намира място и в модерни ресторанти в Ню Йорк, Калифорния и Токио.

Отличието носи и сериозен интерес към ресторанта на победителя. „Всички свободни места се резервират веднага. Ще сервирате това ястие хиляди пъти“, прогнозира миналогодишният победител Матийо Ренучи, главен готвач в парижкото бистро „О Рев“.