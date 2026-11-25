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Министерският съвет ще разгледа на днешното си заседание допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства за тази година. Сред тях са министерствата на труда и социалната политика, на здравеопазването, на земеделието и на спорта.
В дневния ред са включени още промени в Наказателния кодекс и в Закона за изпълнение на наказанията.
Редактор: Дарина Методиева