Министерският съвет ще разгледа на днешното си заседание допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства за тази година. Сред тях са министерствата на труда и социалната политика, на здравеопазването, на земеделието и на спорта.

В дневния ред са включени още промени в Наказателния кодекс и в Закона за изпълнение на наказанията.