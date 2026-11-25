Най-малко двама души са загинали, а трима са ранени при руски удар в Одеска област. Щети са нанесени на жилищни и промишлени сгради, както и на автомобили, съобщават местните власти.

Няколко души са пострадали при руски удари в Киев с дронове късно снощи. Атаката е предизвикала пожар в многоетажна жилищна сграда.

Междувременно руският президент Владимир Путин обеща ответни удари на украинските по руски нефтопреработвателни заводи. Путин отбеляза, че американският му колега Доналд Тръмп изрично е поискал от Украйна да спре атаките срещу руските рафинерии. Киев обяви по-рано, че ще спре да нанася удари по тези обекти, когато Москва направи същото.

„Виждаме, че режимът в Киев не спира атаките си срещу нашите нефтопреработвателни заводи, въпреки призива и пряката молба на президента на САЩ да се въздържи от подобни атаки. В тази връзка трябва да отбележа, че нашите ответни мерки са неизбежни”, заяви Путин.