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Колумбийските сили за сигурност сложиха край на продължила с часове заложническа криза в туристическия град Картахена. При съвместна операция на армията и полицията всички заложници, държани от въоръжени мъже в супермаркет, са освободени, съобщиха местните издания Semana и El Colombiano.
По предварителни данни един от похитителите е убит, а други четирима са задържани. При акцията е ранен полковник от специалните полицейски части. До щурма се е стигнало, след като въоръжените мъже не изпълнили ултиматума на президента Абелардо де ла Есприеля да се предадат до 00:30 ч. местно време. Около 01:10 ч. в района на супермаркета са чути експлозии, след което специалните части са проникнали в сградата.
‼️O presidente da Colômbia, Abelardo De La Espriella, recebeu os resgatados perto do supermercado Éxito, em Cartagena Em questão de minutos, várias pessoas foram retiradas de dentro do estabelecimento. https://t.co/4LJuEPSz7i— RT Brasil (@rtnoticias_br) November 25, 2026
Заложническата драма започна във вторник сутринта, когато група въоръжени мъже направиха неуспешен опит да ограбят брониран автомобил, превозващ пари в брой. След намесата на полицията нападателите се укриха в супермаркета, където взеха около 30 служители и клиенти за заложници.
🚨 #ÚLTIMOMINUTO | Fuerzas especiales de Colombia liberan a rehenes en el supermercado Éxito de Cartagena 🇨🇴 Unidades especiales ingresaron al edificio del supermercado Éxito en Cartagena para iniciar la liberación de los rehenes retenidos en el interior. Medios locales reportaron detonaciones y el ingreso de la Fuerza Pública al establecimiento. 👥 En cuestión de minutos, seis personas fueron sacadas del interior del supermercado. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, recibe a los liberados cerca del lugar. Cortesía: Red social X— teleSUR TV (@teleSURtv) November 25, 2026
В хода на продължилите часове преговори част от пленниците бяха освободени, включително няколко възрастни жени.
Районът около търговския обект беше отцепен, а на покривите на съседни сгради бяха разположени снайперисти. Заради мащабната операция временно беше преустановено и кацането на самолети на летището в Картахена. Колумбийският президент пристигна лично в града, за да координира действията на силите за сигурност. След освобождаването на заложниците той определи спасителната операция като „безупречна“.
🚨🇨🇴 ¡T3RR0R EN COLOMBIA! HOMBRES 4RM4D0S IRRUMP3N Y TOMAN SUPERMERCADO Momentos de tensión se vivieron en Colombia luego de que hombres 4rm4d0s tomaran las instalaciones de un sup3rm3rc4d0. El hecho provocó 4l4rm y movilización de las autoridades. #Colombia #ÚltimaHora #Internacional #Noticias— ATiempo.Tv (@ATiempoTv) November 24, 2026
Картахена е една от най-популярните туристически дестинации в Колумбия. Градът с около един милион жители е известен с добре запазената си архитектура от 18 век и масивните каменни крепостни стени.