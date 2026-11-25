„Проблемите на Варна отдавна не са местни. Те са се превърнали в проблем на демокрацията в България”. Това коментира в предаването „Здравей, България” журналистът Спас Спасов от „Дневник” по повод отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев.

Самият Коцев заявява, че зад свалянето му стоят бизнес интереси и посочва ТИМ и бизнесмена Даниел Славов. Според Коцев една от ябълките на раздора е проект за автомобилен тунел под Морската градина с директна връзка на крайбрежната алея. Той отказал да подкрепи идейния проект на стойност 350 000 евро.

Журналистът Спас Спасов обясни, че през 2009 година „Холдинг Варна" купува терен от 118 декара в центъра на града. „Там трябва да бъде изграден конгресен център, заведения и други сгради, които предварително бяха обявени като сгради за обществено ползване, за държавни администрации. Дали това ще се случи е съвсем отделен въпрос и как точно ще се случи. Проектите, които „Холдинг Варна“ представяше в годините от 2009 досега, се отличаваха радикално един от друг и никой от тях не беше последен. Именно проблемът с този строеж, с това строителство, което трябва да се разгърне в тази зона, доведе и до катаклизмите, на които сме свидетели през последните дни", смята Спасов. По думите му целият трафик трябва да бъде вкаран в тази зона, за да може тунелът да обслужва сградите, които ще бъдат изградени.

Журналистът коментира, че е трудно да бъде направено сравнение на тази структура и Даниел Славов.

Спасов обаче заяви, че от началото на мандата на Коцев той е в сблъсък с Общинския съвет.

„Новата политическа формация, която влезе през 2023 г. в Общинския съвет във Варна, е „Алтернативата на гражданите“. Това е една бизнес-политическа структура, а комбинацията между бизнес и политика се нарича олигархия. Тази политическа структура влезе в Общинския съвет като новата сила, която трябваше да промени нещата, стила и поведението на Варненския общински съвет, тъй като той се самовъзпроизвежда непрекъснато в един и същ състав с малки девиации. Именно този състав на Общинския съвет е причина Варна да бъде сочена като един от най-корумпираните, един от най-бързо съсипващите се градове", каза Спасов.

„В момента Общинският съвет във Варна е доведен до две основни структури. Едната е „Алтернативата на гражданите“, която е свързана с ТИМ. А другата част, след едни прегрупирания буквално всеки месец, сля в едно много малки формации, включително и двамата представители на БСП в Общинския съвет, и тя е под силното влияние на Даниел Славов – Дънката. Така че това е структурата на Общинския съвет", каза Спасов.

Той обаче заяви, че не вярва и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Хората, които подаваха сигналите срещу Благомир Коцев, бяха винаги свързвани със структурата на ГЕРБ във Варна", каза Спасов. Според него още от избирането на Коцев от средите на ГЕРБ е имало „агресивна атака - бившия кмет Иван Портних, бившия председател на Общинския съвет Тодор Балабанов, от медии, които бяха под техния контрол, от инфлуенсъри в социалните медии, които бяха под техния контрол", каза Славов.

„Администрацията на Благомир Коцев беше спъвана буквално на всяка крачка. И по тази причина аз не вярвам на Борисов, защото той само с една дума би могъл да сложи по местата им хората от местните си структури, което той не направи в продължение на тези три години, които почти изминаха от мандата на Коцев", коментира журналистът.

„Коцев влезе в политиката като несистемен играч, влезе като чуждо тяло. Това, което се случи с него, поведението спрямо него от страна на Общинския съвет, показва един тежък бъг в българската политическа среда. Един кмет, който е избран мажоритарно, трябва да се бори с един Общински съвет, който е избран пропорционално. Това създава дисонанс, това създава конфликт и трябва да се помисли много сериозно върху начина, по който функционира местното самоуправление в България. Защото ако може един кмет, избран мажоритарно, да бъде свален за един час буквално, вечер, по тъмно, да бъде подменен вотът на гражданите, това означава, че имаме сериозен проблем и този проблем далеч надхвърля мащабите на Варна", коментира Спас Спасов.

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