Кметът на София Васил Терзиев свиква работна среща с всички отговорни институции за намиране на решение на проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития в столицата. В нея са поканени да участват министърът на образованието и науката, представители на ръководствата на засегнатите висши училища, Националното представителство на студентските съвети и ръководството на „Топлофикация София“.

Повод за срещата е призивът на Министерството на образованието и науката към Столичната община за предприемане на действия. Терзиев категорично отхвърля обвиненията, че проблемът умишлено не се решава и че някой се опитва да използва недоволството на студентите за политически цели.

Не смятам, че някой има намерение да използва студентите за политически цели, нито че те биха позволили това. Липсата на отопление и топла вода през зимата е сериозен проблем за всички засегнати софиянци, но студентите са в още по-трудна ситуация Васил Терзиев

Той посочва, че в общежитията няма възможност за монтиране на бойлери, а използването на допълнителни отоплителни уреди крие рискове заради състоянието на електрическите инсталации.

По думите му Столичната община очаква МОН и ръководствата на висшите училища да предоставят актуална информация за техническото състояние на общежитията и конкретни предложения за осигуряване на отопление и топла вода, ако „Топлофикация София“ няма план за бързо възстановяване на топлоподаването. "За намирането на работещо решение са необходими ангажименти както от образователното министерство, така и от Столичния общински съвет, който упражнява контрол върху дружеството", твърди още столичният кмет.

Терзиев припомня, че многократно е предупреждавал за финансовите и техническите проблеми на „Топлофикация София“ и е предлагал мерки за оздравяването ѝ. На 19 ноември Столичният общински съвет прие за трети път внесения от него доклад за независим анализ на състоянието на дружеството и възможностите за устойчивото му развитие.