Нова вълна от арести на известни актьори и представители на развлекателната индустрия в Турция. Истанбулската прокуратура е издала заповеди за задържането на 35 души по подозрения за употреба или притежание на наркотични вещества.

Сред задържаните са актрисата Дениз Чакър, добре позната на българските зрители от сериала „Листопад“, актьорът и певец Йозджан Дениз, изиграл една от главните роли в „Истанбулска булка“, както и Бурджу Йозберк, която в момента участва в снимките на сериала „Наполовина майка“ в Кападокия. Сред популярните имена, попаднали в полезрението на разследващите, е и режисьорът Джем Карджъ.

Според официалното съобщение на прокуратурата до акцията се е стигнало след анализ на свидетелски показания, експертни заключения и информация, извлечена от иззети мобилни телефони и други цифрови носители.

Задържаните при подобни операции преминават медицински прегледи, след което им се вземат проби за установяване на употреба на наркотични вещества. Впоследствие те дават показания пред прокурор, а в зависимост от резултатите от разследването могат да бъдат освободени или оставени в ареста. Настоящата операция е поредният етап от мащабно разследване, започнало на 8 октомври 2025 г. Оттогава десетки актьори, музиканти, мениджъри и бизнесмени са били обект на полицейски проверки, разпити и изследвания за употреба на наркотици.

Сред имената, попаднали в обхвата на предишни акции, са Бурак Дениз, Хафсанур Санджактутан, Джан Яман, Ханде Ерчел, Серенай Саръкая, Онур Туна, Бирдже Акалай и Демет Евгар. Част от проверяваните известни личности са били освободени след необходимите процедури, а срещу някои от тях обвиненията са отпаднали.

Разследването има последици и за професионалната кариера на част от засегнатите актьори. Догукан Гюнгьор беше отстранен от популярния сериал „Шербет от боровинки“, но впоследствие се присъедини към друга телевизионна продукция. Подобна съдба сполетя и колежката му Фейза Дживелек, която към момента не участва в снимки.