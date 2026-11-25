Европейската комисия оценява положително мерките, заложени от правителството в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси, а прогнозата на Брюксел за следващата година потвърждава правилността на предприетия от кабинета курс. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

Министър-председателят отправи остри критики към финансовата политика на предишните управления, обвинявайки ги в безконтролно увеличаване на разходите и държавния дълг, без това да е довело до необходимото развитие на икономиката и привличането на инвестиции. „Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, които теглеха заеми, без да развиват икономиката, и лъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната“, заяви Радев.

По думите му именно действията на предишните управляващи са довели до влошаването на състоянието на публичните финанси. Премиерът отхвърли опасенията, че България може да загуби достъп до европейски средства, включително до плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. „Няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ. Нещо повече - ние ще продължим с реформите, с изкореняването на наследените неефективни и корупционни модели“, категоричен беше министър-председателят.

Над 400 оптимизирани позиции и близо 8 млн. евро спестени годишно

Като пример за усилията на правителството за ограничаване на неефективните публични разходи Радев посочи обявената ден по-рано мащабна структурна реформа в системата на Министерството на икономиката.

Тя предвижда закриване на дружества, определени като такива с висок корупционен риск, сред които „Монтажи“ от структурата на Държавната консолидационна компания. Премиерът отправи критики към изразходването на половин милиард лева за ремонти на язовири, които по думите му са останали без вода.

Реформата включва още премахване на дублиращи се функции и услуги, тяхното централизиране, намаляване на числеността на управителните органи и възнагражденията в тях, както и ограничаване на необоснованите разходи. „Резултатът е над 400 оптимизирани позиции, спестени близо 8 милиона евро разходи годишно“, обяви Радев.

Премиерът обяви предстояща инвестиция в производство на реактивни авиационни двигатели

Премиерът подчерта, че предприетите от правителството структурни реформи имат за цел не само да ограничат публичните разходи, но и да осигурят по-голяма прозрачност, ефективност и отчетност в държавните предприятия. Според него тези действия допринасят за възстановяването на доверието в българската икономика и политическата стабилност на страната, както и за привличането на преки чуждестранни инвестиции с висока добавена стойност.

Радев припомни, че още на предишното заседание на Министерския съвет е съобщил за ръст на преките чуждестранни инвестиции с над 100% от началото на годината. По думите му този показател продължава да се увеличава. „Днес ще обявим поредната значима инвестиция, и то в производство на реактивни авиационни двигатели“, съобщи министър-председателят.

Повече подробности за инвестиционния проект ще бъдат представени в 12:00 ч. от Министерството на икономиката съвместно с инвеститорите. Радев увери, че правителството ще продължи да работи за подобряване на бизнес средата, повишаване на производителността, внедряване на съвременни технологии и привличане на експортно ориентирани производства с висока добавена стойност. „Това е пътят, по който сме поели, и ще го следваме неотклонно“, категоричен беше премиерът. Той подчерта, че целта на кабинета е повишаване на благосъстоянието на българските граждани чрез реален икономически растеж, а не чрез натрупване на нови задължения.