Омбудсманът Велислава Делчева сезира Районната прокуратура в Кюстендил с искане за спешна проверка по случай на физическо насилие над дете с увреждания, настанено в държавен център за специализирана грижа. При внезапна проверка екип на Националния превантивен механизъм установил, че психолог е скубал, ритал и влачил по земята детето.

Случаят е от 24 октомври 2025 г. в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. На 1 декември същата година на служителя е наложено най-лекото дисциплинарно наказание, предвидено в Кодекса на труда - „забележка“.

В доклада си омбудсманът посочва, че подобно отношение към деца с увреждания от страна на държавни институции може да бъде определено като жестоко, нечовешко и унизително съгласно международната Конвенция против изтезанията.

Снимка: Омбудсман

При инспекцията не е изяснено дали директорът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград е уведомил компетентните органи за случая. Липсват и адекватни последващи мерки за преодоляване на напрежението и оказване на подкрепа на децата и персонала.

Центърът в Кюстендил е първата по рода си интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с поведенчески проблеми и решения на ТЕЛК. В него живеят осем деца, с което капацитетът му е напълно запълнен. Проверката разкрива сериозни кадрови и управленски проблеми. От предвидените 40 щатни бройки са разкрити 39, като незаети остават ключови позиции – за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог.

Снимка: Омбудсман

Само за около година в центъра са сменени петима психолози, а част от назначените специалисти нямат необходимия опит в работата с деца с психиатрични заболявания и поведенчески затруднения. Експертите определят психосоциалния климат в институцията като „изключително лош“, което се отразява пряко върху здравето и поведението на настанените деца.

Установени са и проблеми с материалната база и сигурността - теч, необходимост от укрепване на оградата, липса на жива охрана и служебен автомобил. Освен това, в нарушение на нормативните изисквания, децата не получават средства за джобни разходи.

Снимка: Омбудсман

Освен прокурорска проверка по случая с насилието Велислава Делчева настоява Министерството на здравеопазването да извърши цялостна инспекция на дейността на центровете в Благоевград и Кюстендил, включително на работата на директора и начина, по който се подбира персоналът.

Омбудсманът иска да бъде установено дали органите за закрила на детето са били уведомени за инцидента през октомври 2025 г. За комплексни проверки на двете институции са призовани и Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за качеството на социалните услуги. Сред препоръките на Делчева са спешно обучение на служителите за предотвратяване на агресия, овладяване на кризисни ситуации и работа с деца, преживели травми, както и подобряване на битовите условия, сигурността и гарантирането на правата на настанените деца.