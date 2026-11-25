Гумена лодка с 35 нелегални мигранти е задържана в района на Царево, на около 3 морски мили североизточно от Резово. В нея е имало непълнолетни лица.

Плавателният съд е навлязъл в български териториални води от Турция около полунощ. Екипи на "Гранична полиция" са проследили движението на лодката и са се насочили към нея. Проведена е операция по търсене и спасяване на хора, плаващи с лодката. Около 06.20 ч. граничните полицаи са задържали мигрантите, които по първоначални данни афганистанци и пакистанци.

След действията на властите те са изведени на брега. Отведени са към плаж Бутамята, където им е извършен медицински преглед. Те са в добро здравословно състояние.

Незаконните мигранти са задържани в ГПУ-Царево, работата по случая продължава.