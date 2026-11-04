Германската полиция и митническите власти откриха 300 килограма кокаин, скрит в кашони с банани, на пазар за търговия на едро в южния град Нюрнберг.

По данни на Баварската криминална полиция в Мюнхен стойността на заловения наркотик на черния пазар се оценява на около 20 милиона евро.

До разплитането на случая се стигнало на 2 ноември, след като служители на тържището подали сигнал в полицията за опит за проникване с взлом. Пристигналите на място власти проверили подготвените за доставка до хранителни магазини кашони с плодове. Един от работниците забелязал, че определен кашон е необичайно тежък. При огледа разследващите открили в него пакети с бял прах, реагирал на кокаин.

Впоследствие полицаи и митничари претърсили детайлно десетки кашони, разположени върху 50 палета, където намерили останалата част от наркотичната пратка.

Разследването установило, че бананите пристигнали с товарен кораб от Еквадор в нидерландското пристанище Флисинген, откъдето пратката била транспортирана по суша до складовете в Нюрнберг.

Редактор: Мария Барабашка