Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС през следващата седмица. Ще бъдат обсъдени ходът на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването, съобщи председателят на СОС Цветомир Петров във Facebook.

„Необходима е ясна информация за засегнатите потребители и за изпълнението на задълженията на дружеството към тях”, посочи Петров.

Според него кризата в „Топлофикация София“ изисква незабавен контрол върху ремонтите и дългосрочен план за стабилизиране на дружеството.

Проблемите с ремонтите са свързани и с финансовото състояние на дружеството, отбеляза председателят на СОС. Той посочи, че на 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е утвърдила цена на природния газ за ноември от 58,43 евро за мегаватчас – с 32,52% повече спрямо октомври. Същевременно по думите му регулаторът е заявил, че разполага с механизми да не допусне увеличение на цените на парното за битовите потребители от 1 януари 2027 г.

Петров постави въпроса как „Топлофикация София“ ще покрива нарасналите си разходи, без да трупа нови загуби и да отлага необходимите ремонти. Според него КЕВР трябва да обясни как ще бъде осигурен този баланс. „Не може защитата на потребителите да се обещава, без да е ясно кой поема цената ѝ“, написа той.

Председателят на СОС съобщи още, че с кмета на София Васил Терзиев са внесли доклад за започване на подготвителна фаза със Световната банка. Тя предвижда независима оценка на техническото, финансовото, оперативното и регулаторното състояние на „Топлофикация София“, както и разработване на варианти за подобряване на работата и преструктуриране на дълга.

Петров уточни, че предложението не представлява решение за концесия и не предрешава бъдещия модел на управление. Целта е Общинският съвет да разполага с необходимите данни и варианти за бъдещи решения. Всяка следваща стъпка, включително евентуална концесионна процедура, ще изисква отделно решение на СОС, добави той.

На 19 ноември Петров ще включи доклада отново в дневния ред на общинския съвет. Той изрази очакване съветниците да заемат ясна позиция и да поемат отговорност за следващата стъпка.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев заяви, че Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София“, а изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза.