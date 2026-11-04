Европейският пазар на електроенергия демонстрира съществено разминаване между общата тенденция и развитието на цените в България. През първата половина на 2026 г. електроенергията за небитовите потребители в Европейския съюз поевтинява, докато българският бизнес е изправен пред едно от най-сериозните увеличения на цените сред държавите членки.

Според данните на Евростат средната цена на електроенергията за небитовите потребители в ЕС достига 0,18 евро за киловатчас. Това е понижение от 2% спрямо второто полугодие на 2025 г. и от 5,4% на годишна база.

България обаче се движи в противоположна посока. Цената на електроенергията за бизнеса у нас нараства с 14,2% – третото най-голямо увеличение в ЕС. По-сериозен ръст е регистриран единствено в Швеция – 18,8%, и Финландия – 18,7%. Общо осем държави отчитат поскъпване, докато в останалите преобладава тенденцията към понижение.

Парадоксът е, че въпреки това увеличение българските предприятия продължават да плащат под средноевропейската цена. Средната стойност за страната е 0,1452 евро за киловатчас при 0,1800 евро за ЕС. Разликата обаче не омаловажава натиска върху производствените разходи. Двуцифреното поскъпване е особено чувствително за енергоемките производства, при които електроенергията представлява съществен компонент от себестойността на продукцията.

Съвсем различна е позицията на България при домакинствата. С цена от 0,1341 евро за киловатчас страната заема трето място в ЕС по най-евтина електроенергия. По-ниски стойности са отчетени в Унгария – 0,1139 евро, и Малта – 0,1268 евро. Средната цена за домакинствата в Съюза е 0,2832 евро за киловатчас. Така българската стойност е по-малко от половината от европейската средна.

Най-скъпо електроенергията за домакинствата струва в Ирландия – 0,3871 евро за киловатчас, Германия – 0,3618 евро, и Белгия – 0,3575 евро. Съпоставката показва значителни различия между националните енергийни пазари, но номиналните цени не отчитат сами по себе си покупателната способност и доходите на населението. Показателен е и случаят с компенсациите за българския бизнес. Според Евростат през първото полугодие на 2026 г. не са извършвани реални плащания по програмата за компенсации на небитовите потребители.

Редактор: Дарина Методиева