След жестокия случай на убийство на куче в столичния квартал „Кръстова вада" заподозреният се предаде в СДВР, придружен от адвоката му. Каква е реакцията на институциите и ще последват ли ефективни наказания? Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха Стефан Димитров от „Невидими животни” и адвокатът Борис Малинов.

43-годишният Йордан Атанасов вече е с повдигнато обвинение. Според прокуратурата мъжът нанесъл силен удар с крак на йоркширския териер, вследствие на което животното починало. Случаят предизвика огромно обществено възмущение и протести.

„Свидетели сме отново на брутална жестокост към животни. Липсата на ефективна превенция и чувството за безнаказаност са в основата на продължаващите случаи на насилие над животни. Макар българското законодателство да предвижда едни от най-тежките наказания за такива случаи, правораздаването се затруднява от начина, по който се приемат и обработват сигналите. За съжаление, институциите действат мудно и само под обществен натиск. Искам да се обърна към вътрешния министър и да му напомня за предизборния ангажимент, който пое, като обеща, че ще се създаде специализиран орган, който да се занимава само със случаи за насилие над животни”, посочи Стефан Димитров.

Адвокат Борис Малинов заяви, че за това престъпление се предвижда до 8 години лишаване от свобода. „За мен остава учудващо защо не е приложена и втората квалифицираща обстоятелствата обстановка, а именно, че престъплението е извършено на обществено място. Ако се коригира обвинението, Темида има възможност да наложи по-строго наказание”, обясни той.

Днес в 19 ч. пред Народното събрание ще се проведе протест срещу насилието над животни.

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