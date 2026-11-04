Според комисията по финансов надзор към полугодието на 2026 г. универсалните пенсионни фондове управляват 15 млрд. евро. Периодично политиците се опитват по всякакъв начин да се доберат до тези пари. Средствата обаче не са на пенсионните фондове, не са на държавата, а на гражданите. Акумулират се с всяка вноска и инвестициите, които се правят там. Те са на хората и дори се унаследяват. Това каза финансистът Никола Филипов в ефира на „Здравей, България”.

Всеки опит да се ограничи паричният поток към собствениците на тези пари или да бъдат отнети е голям проблем, допълни още той. По думите на финансиста най-вероятно е имало такъв опит от страна на властта.

„При 1000 евро брутна работна заплата, около 5% - т.е. 50 евро отиват в пенсионния фонд. 148 евро от нашите данъци отиват в първия стълб. Това, което може би се е опитала да направи държавата, е от тези 50 евро от фонда 25 да отива в държавата”, обясни още експертът

Той посочи, че по този начин нашата втора пенсия се намалява.

Финансовият журналист Стефан Антонов каза: „Всеки път, когато има тежка бюджетна ситуация, в Министерството на финансите се поставят страшно много идеи. Например през 2010 г. имаше идея да се плаща данък върху пенсиите”. По думите му кабинетът отрича, че има намерение да направи тази промяна с пенсионния фонд, а опозицията е разкрила какво са възнамерявали да направят управляващите.

Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев коментира, че сумите във втори стълб са на хората, родени след 1950 г. По думите му ако се случи такова постъпление в държавния бюджет, „това взривява напълно капиталовия пазар у нас, защото на практика ликвидира частните пенсионни фондове”.

Филипов коментира тезата, че държавният стълб гарантира реални пенсии, а частните фондове трудно покриват дори инфлацията с доходността си, но удържат редовно таксите си. Финансистът каза, че „НОИ е фалирала институция, тя не се финансира от нашите данъци”, следователно тази теза отпада. Експертът каза, че функцията на пенсионните фондове не е да изкарват доходност на нашите спестявания, а да запазят нашата покупателна способност.

Антонов заяви, че Сметната палата е потвърдила, че от 2020 г. сме живели на заем, разходите са увеличавани, без да са осигурени с устойчиви приходи и това е довело до дисбаланс на бюджета и на пенсионната система.

Цените на газа и електроенергията

Никола Филипов коментира темата с поскъпването на газа с близо 33%. Той посочи, че обективно държавата няма какво да направи, това са цени на международните пазари и е следствие от геополитическите фактори.

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Природният газ поскъпва с над 32% през ноември Радев посочи, че за компенсаторни механизми задари цената на електроенергията трябва да се следят осреднените на месечна база цени. Антонов каза, че ако има консенсус, че повишените разходи за електричество на бизнеса достигат до потребителя по линията на по-високата инфлация и че този ефект може да се пребори частично чрез подпомагане на бизнеса, това може да се случи. Радев смята, че има възможност за компенсации. Той е на мнение, че тези механизми са форма на преразпределяне между производители на електроенергия и потребителите, не засягат търговците. Филипов е на мнение, че скокът на цената на електроенегрията ще бъде платена от бизнеса. Темата за пренасочването на средства от втория пенсионен стълб към НОИ в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха и икономистътите Адриан Николов и проф. Гарабед Минасян. Според двамата експерти възможното пренасочване на част от вноските към втория пенсионен стълб към държавния бюджет може да доведе до по-ниски бъдещи пенсии и да ограничи инвестициите в българската икономика. Според Адриан Николов подобна мярка би засегнала пряко личните спестявания на осигурените във втория стълб, без да има гаранция, че те ще получат компенсация чрез по-високи държавни пенсии. „Ако държавата дългосрочно намали спестяванията във втория стълб, тя директно намалява бъдещата втора пенсия на всички хора, които са спестявали по този начин“, предупреди Николов. Той подчерта и че пенсионните средства са важен източник на инвестиции за българския бизнес и инфраструктурата. Проф. Гарабед Минасян също разкритикува подхода на управляващите, като посочи липсата на достатъчно анализи и ясна оценка на последствията от предлаганите бюджетни мерки. „Управлението на държавата не се осъществява със заповеди. То изисква много повече анализи и подготовка“, заяви той. Според него правителството поставя погрешен акцент, като търси нови приходи, вместо да се съсредоточи върху оптимизирането на публичните разходи. Двамата икономисти бяха категорични, че всяка промяна в пенсионния модел трябва да бъде добре аргументирана, прозрачно представена и съпроводена с оценка на дългосрочните последици за осигурените граждани и икономиката. Повече по темата гледайте във видеата.