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Всеки опит да се ограничи паричният поток към собствениците на тези пари или да бъдат отнети е голям проблем, допълни още той. По думите на финансиста най-вероятно е имало такъв опит от страна на властта.
„При 1000 евро брутна работна заплата, около 5% - т.е. 50 евро отиват в пенсионния фонд. 148 евро от нашите данъци отиват в първия стълб. Това, което може би се е опитала да направи държавата, е от тези 50 евро от фонда 25 да отива в държавата”, обясни още експертът
Той посочи, че по този начин нашата втора пенсия се намалява.
Финансовият журналист Стефан Антонов каза: „Всеки път, когато има тежка бюджетна ситуация, в Министерството на финансите се поставят страшно много идеи. Например през 2010 г. имаше идея да се плаща данък върху пенсиите”. По думите му кабинетът отрича, че има намерение да направи тази промяна с пенсионния фонд, а опозицията е разкрила какво са възнамерявали да направят управляващите.
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев коментира, че сумите във втори стълб са на хората, родени след 1950 г. По думите му ако се случи такова постъпление в държавния бюджет, „това взривява напълно капиталовия пазар у нас, защото на практика ликвидира частните пенсионни фондове”.
Филипов коментира тезата, че държавният стълб гарантира реални пенсии, а частните фондове трудно покриват дори инфлацията с доходността си, но удържат редовно таксите си. Финансистът каза, че „НОИ е фалирала институция, тя не се финансира от нашите данъци”, следователно тази теза отпада. Експертът каза, че функцията на пенсионните фондове не е да изкарват доходност на нашите спестявания, а да запазят нашата покупателна способност.
Антонов заяви, че Сметната палата е потвърдила, че от 2020 г. сме живели на заем, разходите са увеличавани, без да са осигурени с устойчиви приходи и това е довело до дисбаланс на бюджета и на пенсионната система.
Цените на газа и електроенергията
Никола Филипов коментира темата с поскъпването на газа с близо 33%. Той посочи, че обективно държавата няма какво да направи, това са цени на международните пазари и е следствие от геополитическите фактори.
Редактор: Цветина Петрова