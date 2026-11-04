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През нощта екипи на пожарната и полицията следяха рисковите участъци в община Шабла заради очакваните нови валежи. Припомняме, че там преля дере и наводни дворове и пътища. Във вторник 16 души бяха евакуирани превантивно, а в Дуранкулак няколко коли бяха отнесени.
Кметът на Шабла Мариян Жечев увери, че към момента обстановката е стабилизирана и няма опасност за хората. Отводнителни мероприятия ще започнат през днешния ден, както и почистване на пътищата.
„Обстановката на територия Добрич бавно се възстановява. Река Краневска предстои да бъде почистена тази седмица. Очаква се и комисия, която ще извърши отново оглед на всички такива басейни”, добави областният управител на Добрич Руслан Томов в ефира на „Здравей,България”.
- Валежи в община Царево
През нощта на територията на цялата община Царево преминаха интензивни дъждове. Най-много валя в района на селата Велика и Фазаново, като там измереното количество е над 120 литра на кв. м.
Въпреки това към момента обстановката е нормална - няма затворени участъци, реките и язовирите се отичат нормално.
Снимка: Община Царево
Екипи на МВР и общинска администрация наблюдаваха през цялата нощ критичните точки.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Дарина Методиева