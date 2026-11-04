Снимка: iStock
-
Наводненията в Шабла: Каква е ситуацията след тежката нощ
-
Започва ремонт на 5-километров участък от пътя София – Перник при Владая
-
Почти два месеца без топла вода: Как ще започне отоплителният сезон в кв. „Дианабад“
-
Машина не сработи в хасковско село, секцията премина на гласуване с хартиени бюлетини
-
До 20 градуса в деня на президентския вот
-
В село Средогрив хлябът идва веднъж седмично, а автобуси и магазини няма
Учениците във Варна ще се върнат към редовен присъствен учебен режим от днес.
Решението е взето заради подобрената прогноза за времето, съобщи кметът на града Благомир Коцев. По думите му най-интензивната част от бурята е преминала през нощта.
Прогнозата е днес времето да се подобри. „Призовавам варненци да бъдат внимателни!“, предупреди кметът.
Редактор: Никола Тунев