Учениците във Варна ще се върнат към редовен присъствен учебен режим от днес.

Решението е взето заради подобрената прогноза за времето, съобщи кметът на града Благомир Коцев. По думите му най-интензивната част от бурята е преминала през нощта.

Прогнозата е днес времето да се подобри. „Призовавам варненци да бъдат внимателни!“, предупреди кметът.