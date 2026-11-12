Снимка: БГНЕС
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Кризата с „Топлофикация-София“ доведе до първи неучебен ден за столично училище. Днес и утре в 119 СУ "Михаил Арнаудов" учебният процес е преустановен.
Дотук се стигна след като няколко дни училището беше без парно и дори без електричество. То е част от засегнатия квартал „Изток“. Без топлоподаване към момента са и части от още над 10 столични квартала.
В Интервюто в Новините на NOVA омбудсманът Велислава Делчева призова за спешен разговор между институциите за справяне с проблема, който оставя хиляди хора в София на студено.
"Не знаем кога ще приключат тези ремонти, но те са много. Когато един ремонт приключи, три метра след него се появява нов ремонт. Разбрахме, че няма пари и че дружеството не може да управлява това, което се случва", допълни още Делчева.
Редактор: Цветина Петрова