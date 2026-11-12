Кризата с „Топлофикация-София“ доведе до първи неучебен ден за столично училище. Днес и утре в 119 СУ "Михаил Арнаудов" учебният процес е преустановен.



Дотук се стигна след като няколко дни училището беше без парно и дори без електричество. То е част от засегнатия квартал „Изток“. Без топлоподаване към момента са и части от още над 10 столични квартала.



В Интервюто в Новините на NOVA омбудсманът Велислава Делчева призова за спешен разговор между институциите за справяне с проблема, който оставя хиляди хора в София на студено.

"Не знаем кога ще приключат тези ремонти, но те са много. Когато един ремонт приключи, три метра след него се появява нов ремонт. Разбрахме, че няма пари и че дружеството не може да управлява това, което се случва", допълни още Делчева.