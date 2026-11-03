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Най-малко тридесет и трима души са загинали, а 50 - изчезнали, след като Русия удари с девет бомби сграда на училище региона на Запорожие в Югоизточна Украйна.
В нея имало укриващи се хора и се помещавал център за хуманитарна помощ, обяви президентът Володимир Зеленски. По думите му това е една от най-смъртоносните атаки във войната.
Тя е извършена, когато цивилни от района дошли да получат помощ, обяви хуманитарната мисия на ООН. До момента няма коментар от руска страна.
Редактор: Калина Петкова