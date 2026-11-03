С ниската активност, избирателите показаха жълт картон на „Прогресивна България”. В същото време, те казаха: „Ние все още искаме да им дадем шанс, тъй като не искаме да се връщат предишните”. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Изборите се превърнаха в заплаха за управлението на „Прогресивна България”. Неслучайно след първия тур премиерът Радев на практика каза: „Вие или ще изберете Йотова, или тръгвам да падам “. Това мобилизира половината от загубените избиратели на управляващото мнозинство от първия тур”, обясни той.

„Капиталът на Андрей Гюров от 750 000 гласа не може да остане така. Трябва да бъде инвестиран някъде. Според мен и на него не му е ясно къде. Има и проблеми със сегашния кмет на столицата”, каза още той.

Стойнев заяви, че нов проект в дясното пространство не е добра идея. „Появата на нова партия винаги изяжда в най-голяма степен вече съществуващите. Трудно е да се установи като трайна, без особено да разширява подкрепата си, т.е. разширяването на електорална подкрепа е краткотрайно”, смята журналистът по темата.

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