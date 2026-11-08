Къде отидоха парите от медийните пакети на кандидат-президентите? Това е въпросът, на който търси отговор журналистът Саня Петкова в рубриката "Обществен контрол". Проверката ѝ показва, че близо една трета от средствата, предоставени от държавата за предизборна реклама, са насочени към малко позната телевизия - „Справедлива България“. По закон кандидатите, които не получават държавна субсидия, имат право на медиен пакет, с който могат да финансират предизборната си кампания в различни медии.

При проверката си Петкова установява, че значителна част от тези средства са насочени именно към телевизия „Справедлива България“. Първоначалното ѝ впечатление е провокирано от сайта на медията, който изглежда непрофесионално направен, както и от малката аудитория на YouTube канала ѝ. Предизборните клипове там събират между 100 и 300 гледания. Това поражда въпроса защо толкова кандидат-президентски двойки избират именно тази телевизия за своята предизборна реклама. „Зачудих се защо толкова кандидат-президентски двойки искат да се рекламират точно в тази телевизия“, разказва журналистът. Според нея остава и съмнението дали част от кандидатите не са участвали във вота с основната цел да насочат медийните си пакети именно към тази медия.

Проверката поставя и друг въпрос – дали всички кандидати са били наясно с начина, по който са разпределени средствата, и с реалния обхват на рекламата, за която плаща държавата.

Саня Петкова проверява и даренията за кандидат-президентските двойки, достигнали до балотажа. При Гюров и Кандев прави впечатление, че по-голямата част от набраните средства идват от пет по-големи дарения - на стойност около 100 000 евро всяко. Това предполага участие на финансово заможни дарители.

При Йотова тенденцията е различна - преобладават множество дарения от по 500 евро. Особеното е, че даренията под размера на минималната работна заплата не изискват деклариране на произхода на средствата.

Така проверката поставя въпроси не само за прозрачността при разходването на публичните средства за предизборна реклама, но и за механизмите за финансиране на самите кампании.

„Справедлива България“ е името на телевизия, за която вероятно малцина са чували. Беглата ѝ слава идва около последните президентски избори, когато става ясно, че най-много средства от държавното финансиране за предизборна реклама са насочени именно към нея. С така наречения „медиен пакет“, в размер на малко над 20 хиляди евро, държавата подкрепя кандидатите, които не получават субсидия. С тези пари те могат да платят за медийно отразяване на кампанията си, чрез което да представят тезите и възгледите си с цел да привлекат избиратели.

"Централната избирателна комисия, както виждаме и назад във времето, има един основен критерий, по който изплаща средствата – медията да е подала своите тарифи за съответната предизборна кампания в ЦИК и Сметната палата. Това е единственият въведен до момента критерий. Дали комисията проверява каква е реалната стойност на публикуваните материали, дали те действително са излъчени и каква е продължителността им, не става ясно. Нямаме информация по тези въпроси", обяснява Ива Лазарова от Институт за развитие на публичната среда.

Телевизия „Справедлива България“ е със скромна аудитория, но това не се оказва пречка за едни от най-слабо подкрепените участници във вота да търсят популярност сред избирателите именно там - с държавни пари. YouTube каналът на медията показва, че предизборните клипове събират средно между 100 и 200 гледания. Въпреки това 9 от общо 24 кандидати във вота са насочили към нея целия си медиен пакет или значителна част от него. Така телевизията е получила близо 135 хиляди евро от публичните средства за кампанията - почти два пъти повече от класиралата се на второ място Българска национална телевизия.

"Част от инициативните комитети, насочили средствата си към тази платформа, дори не са успели да съберат толкова гласове, колкото са били подписите в тяхна подкрепа за регистрация в изборите. Какъв е потребителският интерес към тази платформа също е спорно. Единственото, което можем да видим като число, е, че имат около 10 хиляди последователи в YouTube канала. Другото, което се забелязва, е, че различните видеа имат по 4-5 гледания. Така че какъв е бил интересът на тези инициативни комитети, които насочват ресурсите си за реклама, за да достигнат до повече потребители и потенциални гласове, остава меко казано неясно", заявява Лазарова.

Как обаче толкова много държавни пари за агитация се оказват концентрирани именно в тази малка телевизия? Следите отвеждат до един и същ адрес в София – ул. „Коломан“ 6. Там е регистрирана партия „Съпротива“, доскоро позната като Българско национално обединение. На същия адрес се намира и телевизия „Справедлива България“. И в сайта на медията, и в този на партията е посочен един и същ телефонен номер за контакт.

На същия адрес се намира и бизнес центърът „Интерланд“ – сграда, на която един от собствениците е Иван Павлов, бивш управител на „Рей холдинг“ и един от водещите в канала. Собственик на телевизия „Справедлива България“ е дружеството „Стрийм ТВ“, представлявано от Искра Павлова и Катя Кирева.

И това не е всичко. На същия адрес е регистрирано и сдружение „Справедлива България“, управлявано от Иван Павлов, Катя Кирева и Райна Стаменова. Така се оказва, че ул. „Коломан“ 6 е адресът на партия, но и на телевизия, провела десетки държавно платени предизборни интервюта.

Камен Тасков, Лъчезар Аврамов, Йордан Малджански, Методи Бачваров, професор Нако Стефанов, Величка Георгиева, адвокат Иво Лулчев, Искра Недева и доктор Пламен Пасков. Това са имената на кандидат-президентите, гостували в „Справедлива България“ по време на кампанията. Техните вицепрезиденти също са давали интервюта за медията.

Част от имената не са известни само с участието си в последния вот. Камен Тасков е един от кандидатите, насочили целия си медиен пакет към телевизията. Освен това е и лидер на партия „Съпротива“, регистрирана на същия адрес като медията.

Собственикът на сградата, в която се помещава телевизията – Иван Павлов, пък се е кандидатирал за депутат на парламентарните избори през април именно от тази партия. Същия път са поели и други кандидати от последните президентски избори.

Освен това Камен Тасков е и водещ в телевизия „Справедлива България“. По време на кампанията, в която самият той е кандидат, не е водил предавания, но само дни след първия тур вече отново е на екран.

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Автор: Саня Петкова