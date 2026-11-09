Секционните избирателни комисии в Монтана са отличници при попълването на протоколите от президентските избори. Само един от близо 300 протокола е бил попълнен с грешка. За добрата работа членовете на комисиите ще получат възнаграждение в размер на 15 евро.

Повече от десет пъти Валентина Симеонова участва в секционна комисия на избори. На президентския вот тя е председател на СИК в монтанското село Трифоново. „Гласувахме с хартиени бюлетини, тъй като сме под 300 души в населеното място”, посочи тя.

За по-малко от половин час членовете на комисията преброили бюлетините и попълнили протокола. „Абсолютно всички пликове бяха с надпис – къде, какво да се сложи, нямаше грешки. Това помогна много на секционните комисии”, допълни Симеонова.

От общо 286 секции в област Монтана 285 ще получат бонус от 15 евро за правилно попълнени протоколи. „99% успеваемост за наградата от 15 евро”, заяви говорителят на РИК – Монтана Петко Петков.

Досега в областта не е имало толкова безгрешно попълнени протоколи. „За първи път има само по един сгрешен протокол за двата тура. Те са в различни секции”, допълни Петков.

Възнагражденията и бонусите на секционните избирателни комисии за президентските избори се изплащат във всяка община по график.

Георги е бил заместник-председател на секция в Монтана и днес дойде да получи бонуса си от 15 евро. „Винаги се гледа да няма грешки, така че 15 евро – колкото - толкова”, сподели той.