След президентските избори политическите формации са изправени пред въпроса как да продължат оттук нататък и дали ще успеят да намерят обща основа за сътрудничество. Според политически анализатори резултатите от вота не бива да се разглеждат като пряка оценка за подкрепата към отделните партии, а ниската избирателна активност и липсата на единни послания са сред факторите, които са повлияли на характера на кампанията.

ПР-експертът Георги Куртев коментира в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS, че кампанията на Андрей Гюров е била „силно непартийна“, за разлика от тази на Илияна Йотова. По думите му около Гюров се очертават процеси на консолидация в дясното пространство, но те няма как да се развият за една седмица.

Очаква се ЦИК да обяви окончателните резултати от изборите

Сред основните въпроси е дали е възможно да се появи нов политически проект около Андрей Гюров. Куртев изрази скептицизъм към подобна перспектива и посочи, че по-смисленият подход би бил съществуващите десни и проевропейски формации да намерят обща платформа. „Това, за което има смисъл да се работи, е платформа, около която да се обединят вече съществуващите десни партии - тези, които определят себе си за десни, за проевропейски, за модерни и прозападни и пропазарни десни партии“, коментира той. Според него евентуалното обединение не трябва да се гради единствено срещу определен политически опонент, а около общи цели и дългосрочна визия.

Политологът Георги Харизанов също коментира възможностите за по-тясно взаимодействие между партиите в дясноцентристкото пространство. Той посочи, че подкрепата по време на кампанията е можела да бъде по-активна и че подобна комуникация би помогнала за следващите избори. „За подкрепа се благодари, защото това е начинът да се започне да се възстановява една нормална публична комуникация между тези, които идеологически са вдясно от центъра“, заяви той.

Социологът Васил Тончев коментира, че резултатите от изборите не са били изненада, но вотът е можел да има различен характер при по-широка подкрепа за кандидатите. От съществено значение тук е отражението на вътрешнополитическите противоречия върху образа на България в чужбина. Според Тончев страната няма достатъчно ясна и последователна стратегия за защита на националните си интереси. „Това, което виждат от нас отвън, в голяма степен е предизвикано от нас отвътре“, заключи Тончев.

ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Целия разговор вижте във видеото.