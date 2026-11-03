Очаква се Централната избирателна комисия да обяви окончателните резултати от президентските избори. При обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят вота с 57,6% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев остават на второ място с 39,5%.

В подкрепа на победителите са гласували 1 093 852 души, докато за опонентите им своя вот са дали 750 251 избиратели. Така разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 343 601 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 души, което представлява близо 3% от гласувалите.

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Данните са от 9:15 ч. на 2 ноември и са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

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