Снимка: iStock
-
Социолози: Предстои битка за лидерството в опозицията след президентските избори
-
От Нигерия до България: Историята на Питър Одое, който открива любовта и става част от изборния процес у нас
-
Район „Студентски” с рекордна избирателна активност на първи и втори тур на президентските избори
-
Изборният резултат: Как партиите разчетоха победата на Илияна Йотова?
-
Доц. Милен Любенов: Йотова ще се опита да изгради собствен стил на управление
-
Проф. Михаил Константинов: Избирателите на ГЕРБ подкрепиха Илияна Йотова
-
Пламен Киров: Йотова влиза в Президентството с предимство заради натрупания институционален опит
Очаква се Централната избирателна комисия да обяви окончателните резултати от президентските избори. При обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят вота с 57,6% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев остават на второ място с 39,5%.
В подкрепа на победителите са гласували 1 093 852 души, докато за опонентите им своя вот са дали 750 251 избиратели. Така разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 343 601 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 души, което представлява близо 3% от гласувалите.
Социолози: Предстои битка за лидерството в опозицията след президентските избори
Данните са от 9:15 ч. на 2 ноември и са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК
Редактор: Дарина Методиева