Избирателите нямаха мотивация да отидат да гласуват на президентските избори, защото имаше поляризиране на двете кампании. Това коментира в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS студентът по политология Иво Иванов. „Целта на тези избори е да има представител на народа, а не кой ще ни води на война, кой ще ни води в Русия. Идеята е да има един обединител, а не войнолюбец или миропазител“, каза той.

Според студентката по „Политически мениджмънт и публични политики” Емила-Лилия Петрова самите кандидати не успяха да артикулират, че хората ще гласуват за тях, а не за партиите, които ги подкрепят. „Направи ми впечатление, че първо излязоха кандидатурите на личностите, след това дойде инициативният комитет и след това партията, а би трябвало първите две неща да са обратно. Тоест, първо да се сформира инициативният комитет и тогава да кажат – този е нашият кандидат“, коментира тя.

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Студентката по политология Михаела Пеева обърна внимание на това, че една от основните политически сили не беше представена на тези избори – ГЕРБ не издигнаха свой кандидат. „Заради това една от по-големите гласоподавателски маси в страната изобщо не се мобилизира. Същевременно кампаниите бяха така направени, че да не мобилизират хората да гласуват, тъй като, за да мобилизираш гласоподавателска база, трябва да предложиш нещо позитивно. Трябва да накараш тези хора да искат да гласуват за теб, а не да искат да гласуват против опонента ти“, посочи тя.

Според Иво Иванов на хората им е дошло в повече от избори и също така не искат да имат нищо общо с компроматната кампания. По думите му те са разочаровани както от управлението, така и от опозицията. „Хората вдигат ръце, което за мен е началото на смъртта на демокрацията“, заяви студентът.

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Емила-Лилия Петрова каза, че дебатът между Йотова и Гюров е бил много интересен, но си е проличало, че се връща в миналото. „Всеки един лозунг, всяко казано нещо от всички кандидати, беше повече обърнато към миналото, дори и нападките, които видяхме в кампанията. Почти не се чу да се говори какво ще се случи след пет години, след като приключи мандатът, как си го представят“, коментира студентката.

Според Михаела Пеева активността и на двете партийни ядра е била прекомерна в тази кампания – много често партиите излизаха с позиция по даден казус преди кандидата. „Беше много трудно на хората да се абстрахират от това, че са кандидатите са от дадена партия. Тъй като в България партиите нямат много добра слава и когато един кандидат е изключително партиен, тогава обществото много по-трудно се припознава в него“, посочи студентката.

Целия разговор гледайте във видеото.