Поскъпването на природния газ за ноември няма да доведе до повишаване на сметките за отопление и електроенергия за домакинствата. „Цената ще се запази до 30 юни 2027 година и ще бъдат направени съответните компенсаторни механизми”, коментира депутатът от парламентарната група на „Прогресивна България” Димитър Петров в предаването „Здравей, България” по NOVA.

По думите му твърденията на опозицията, че повишението на синьото гориво с над 32% ще оскъпи всички останали услуги, са манипулативни.

„Не трябва да се обвързва поскъпването на природния газ с поскъпването на цената на парното и на тока за битовите потребители”, коментира Петров. Той припомни, че председателят на КЕВР, премиерът и енергийният министър вече са потвърдили, че цените за гражданите остават защитени. Средствата за компенсациите ще бъдат осигурени, включително чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система”.

Относно домакинствата, които се отопляват директно на природен газ, депутатът посочи, че в момента липсва законова рамка за тяхното директно компенсиране, но те имат алтернативата да изберат отопление с електрическа енергия. Петров подчерта, че цената на газа у нас остава с 40% по-ниска от тази на международните пазари и отразява общите пазарни тенденции, а не едностранни решения на държавата. Той допълни, че компенсаторните механизми за бизнеса и индустрията продължават, за да се запази конкурентоспособността на икономиката. На въпрос за независимостта на регулатора, Петров заяви, че правителството по никакъв начин не може да влияе върху решенията на КЕВР, чието ръководство се избира от Народното събрание.

Във връзка с избора на новия състав на Висшия съдебен съвет и изслушването на кандидатите за 11-те места от парламентарната квота, управляващите няма да търсят подкрепа от всички политически сили.

„С ДПС и с ГЕРБ няма да преговаряме за нов състав на Висшия съдебен съвет”, категоричен е Петров. Той посочи, че естествените партньори за разговори са „Продължаваме промяната”, „Демократична България” и „Възраждане”.

Конкретни имена все още не се обсъждат, тъй като се изчакват изслушванията. Депутатът отбеляза, че представените концепции са подробни и аргументирани, но изрази резерви към част от кандидатите, които имат ярка политическа биография като бивши министри, зам.-министри или партийни членове.

„Тези притеснения са свързани с политическото им участие, защото лесно могат да бъдат пренесени тези връзки в състава на Висшия съдебен съвет”, заяви Петров. Той уточни, че това не е „червена линия”, но кандидатите трябва да дадат ясни гаранции как ще запазят независимостта си.

На въпрос дали биха приели гласове от ГЕРБ, ако разговорите с останалите сили не сполучат, отговорът бе отрицателен.

„Не, не бихме се възползвали”, посочи Петров, като поясни, че имат предвиден механизъм при гласуването в пленарната зала, с който да избегнат подобна нежелана подкрепа.

Петров коментира и резултатите от президентския вот, като определи победата на Илияна Йотова като вот на доверие към водената политика и към самата нея заради позитивната ѝ кампания сред хората.

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