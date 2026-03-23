В обща позиция КРИБ, БСК, БАМИ, БАЦИ, БКХП и БФИЕК призоват за спешни мерки от страна на правителството заради задълбочаващата се енергийна криза и натиска върху индустрията. В писмо до служебния премиер Андрей Гюров, министъра на енергетиката Трайчо Трайков и външния министър Надежда Нейнски работодателските организация настояват за бързи действия на национално ниво.

Повод за позицията са решенията на Европейски съвет от 19 март, както и изявления на ръководството на Европейска комисия относно ефекта от енергийната криза върху икономиката на ЕС. Според работодателите макар енергийният преход да остава дългосрочно решение, в краткосрочен план са необходими целенасочени мерки за справяне с ценовите шокове, особено за енергоинтензивните отрасли.

Организациите подчертават, че ескалацията на напрежението в Близкия изток допълнително увеличава цените на газа и електроенергията, което изостря ситуацията за бизнеса. В тази среда липсата на адекватни компенсаторни механизми създава риск от загуба на конкурентоспособност, ограничаване на производството и изнасяне на инвестиции извън страната и ЕС.

КРИБ, БСК, БАМИ, БАЦИ, БКХП и БФИЕК посочват, че българската енергоинтензивна индустрия има ключово значение за икономиката, като формира значителен дял от брутния вътрешен продукт и осигурява заетост в редица региони. Според работодателите забавянето на мерките може да доведе до съкращения, спад на производството и негативен ефект върху икономическата активност.

В писмото се обръща внимание и на възможностите, които предоставя европейската рамка за държавна помощ, включително чрез механизми за подкрепа на индустрията. Работодателите изразяват недоволство от забавянето на нотификацията на българския механизъм, който според тях трябва да бъде актуализиран и разширен, за да отговори на реалните нужди на бизнеса. Те настояват за ускорено въвеждане на компенсаторни мерки, както и за по-активна позиция на България в предстоящите европейски дискусии, свързани с въглеродните политики, енергийните пазари и индустриалната конкурентоспособност. Работодателските организации заявяват готовност за експертен диалог с институциите.

Редактор: Дарина Методиева