Апелативният съд във Велико Търново потвърди решението на Окръжния съд в Плевен подсъдимият по делото „Сияна“ да остане с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Магистратите са отхвърлили искането на защитата му мярката да бъде заменена с по-лека.

Делото пред Апелативния съд е образувано след жалба от адвоката на подсъдимия срещу определението на Окръжния съд – Плевен от 14 май 2026 г.

Съдът приема, че към момента събраните доказателства продължават да подкрепят предположението, че подсъдимият е съпричастен към престъплението, за което е изправен пред съда. Според магистратите няма нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката му в по-лека.

В мотивите си Апелативният съд посочва още, че остава реална опасността обвиняемият да се укрие. Причината е, че той е подсъдим за тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда сериозно наказание. Според съда именно тежестта на евентуалната присъда може да го мотивира да избегне наказателна отговорност чрез укриване.

Магистратите отчитат и данни за предишни нарушения на Закона за движение по пътищата, свързани основно с превишена скорост. Посочва се също, че подсъдимият е бил осъждан два пъти в миналото за шофиране в нарушение на закона.

Според съда задържането му до момента не е прекомерно дълго и делото се движи в разумни срокове. Магистратите смятат, че съдебният процес се развива с необходимата бързина и че на този етап най-подходящата мярка остава „задържане под стража“.

Определението на Апелативния съд във Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване.