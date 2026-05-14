Поредно съдебно заседание по делото „Сияна“ се проведе в Плевенски окръжен съд, но без съществен напредък по казуса. Причината - комплексната автотехническа и медицинска експертиза, ключова за изясняване на фактите около тежката катастрофа, все още не е готова.

Въпреки това заседанието се състоя, като основната му цел бе изпълнение на процесуални формалности. Сред тях - страните да потвърдят съгласие дядото на загиналата Сияна, който е управлявал автомобила при инцидента, да бъде прегледан от вещо лице.

Делото "Сияна": Очаква се нова автотехническа експертиза за тежката катастрофа

Защитата на Георги Александров - обвиненият за смъртта на Сияна шофьор на тир - поиска изменение на мярката му в по-лека.

Съдът се произнесе в следобедните часове и отхвърли молбата на Александров да бъде пуснат от ареста. Шофьорът на тира, който причини катастрофата със Сияна, преди повече от година, поиска да излезе от ареста по време на днешното заседание по казуса. След като беше оставен под стража делото се отложи за 13 юли, когато се очаква да бъде представена новата автотехническа експертиза.

Припомняме, че първоначалната експертиза по делото бе оспорена и отхвърлена, което наложи назначаването на нова. Очаква се тя да бъде изготвена най-рано през юни, което на практика отлага същественото развитие на процеса.

Бащата на Сияна - Николай Попов, отново изрази остро недоволство от темпото на делото. По думите му причината за забавянето е системен проблем с вещите лица и качеството на изготвяните експертизи.

Той настоя за по-строг контрол - включително създаване на регистри на вещите лица и проверки на доходите им от страна на Сметната палата, с цел ограничаване на практиките, които водят до протакане на съдебни производства.

Делото „Сияна”: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

Според Попов част от действията по делото са излишни. Като пример той посочи изискването съдът да приеме декларация от дядото на Сияна, че е съгласен да бъде прегледан - процедура, която близките определят като ненужна, но въпреки това изпълняват.