Едно от най-разпознаваемите семейства във френската музика пристига в България. Синът на легендарния Жо Дасен - Жулиен, отново ще се срещне с българската публика, която продължава да пее песните, създадени от баща му преди повече от половин век.

Жулиен си обяснява тази специална връзка между българската публика и музиката на баща си така: „България е част от онези страни, които някога бяха в Съветския блок. По онова време баща ми не беше забранен по радиото, защото песните му не бяха политически, не отправяха послания срещу режима”.

Жулиен Дасен: Развълнуван съм, за пръв път ще пея пред българската публика (ВИДЕО)

Жулиен е едва на пет месеца, когато губи баща си. И ако милиони хора по света познават гласа на Жо Дасен, неговият син прекарва живота си в опит да опознае човека зад този глас. Именно това лично пътуване към баща му днес е събрано в книга, вдъхновена от срещите му с българската публика.

„В края на концерта винаги отделям време за публиката, дори когато сме уморени. В България много хора ми казваха: „Защо нямате книга.“ С моя продуцент се погледнахме и си казахме: „Да, така е.“ И я направихме. Така че идеята за нея дойде от вас”, признава той.

Всяка песен разказва история, казва Жулиен, а той ще изпее своята пред публиката в Пловдив на 4 юни, в София - ден по-късно, а финалът на романтичното турне е тази неделя във Варна.