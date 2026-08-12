Напредва работата на ВиК служителите по изграждане на захранващия водопровод в община Свищов, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация и добавиха, че са предприети спешни мерки в борбата с безводието в общинския център, информира кореспондентът на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова.

Положението продължава да бъде тревожно, тъй като водата в кладенците, захранващи града и двете населени места Царевец и Вардим, е намалила своя обем до санитарния минимум в резервоарите, информираха от администрацията.

Ще се въведе ли воден режим в Свищов

Общината, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ и ВиК „Йовковци“ – Велико Търново са предприели действия за спешно изграждане на 1,5 км захранващ водопровод, който да свърже изградените преди години кладенци тип „Раней“ 3 и 4 с действащите в момента „Раней“ 1 и 2.

Междувременно стана ясно, че Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави 19 944 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Свищов за преодоляване на последиците от бедственото положение на територията на село Горна Студена.

Водна криза в Свищовско: Обявено е бедствено положение в някои населени места, градът е пред извънредни мерки

Помощта се осигурява след постъпило искане от кмета на община Свищов и решение на Министерския съвет за освобождаване на необходимите количества от държавния резерв. Предоставената вода е в различни разфасовки, за да бъде улеснено разпределението ѝ сред населението – 10 584 литра в бутилки от 1,5 литра и 9 360 литра в бутилки от 10 литра.

Припомняме, че няколко села в Свищовско са на воден режим и е обявено бедствено положение, но вече се поставя въпросът дали и областният град ще мине на такъв. Заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на дебита на водоизточниците вече са въведени ограничения.

Редактор: Цветина Петрова