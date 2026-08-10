Кризата с безводието в Община Свищов придобива критични размери. Заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района, местната власт предприема извънредни мерки.

Бедствено положение

Официално е обявено бедствено положение в село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-остър. В селата Хаджи Димитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение. Жителите на тези населени места от дни са подложени на строги ограничения във водоподаването.

Свищов е пред частично бедствено положение

Ситуацията в самия град Свищов остава изключително застрашителна. Подаването на вода към градската мрежа спада с бързи темпове поради изчерпване на подземните водоизточници. Според източници от общинската администрация, въпрос на време е през следващите дни и самият общински център да обяви частично бедствено положение.

Обявиха частично бедствено положение в Силистра заради пресъхващото езеро Сребърна

Спешна помощ от държавния резерв

За справяне с хуманитарния риск се очаква кметът на Свищов да отправи официално искане до Министерския съвет и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Целта е спешното осигуряване и доставяне на бутилирана питейна вода за населението на засегнатите селища.

Властите призовават гражданите към разумно използване на наличните водни ресурси до овладяване на кризисната ситуация.