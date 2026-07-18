Нивото е по-ниско от оптималното с около метър, най-вече в резултат на климатичните промени и пряката намеса на човека. Това заяви директорът на РИОСВ - Русе Дауд Ибрям по повод обявеното частично бедствено положение в община Силистра заради критичното състояние на биосферния резерват Сребърна.

Резерватът, който е в Списъка на световното културно и природно наследство, е дом на 114 вида птици, от които 22 са редки или застрашени от изчезване. Сред тях са гнездящите къдроглави пеликани, както и стотици розови пеликани, лебеди и патици.

Езерото в резервата "Сребърна" замръзна

Уникалността на Сребърна се дължи на рязкото покачване на водното ниво чрез два канала от река Дунав, което води до образуване на плаващи тръстикови острови, недостъпни за наземни хищници. Захранването на езерото обаче е възможно само при коти на реката над 12 метра. През последните години се отчита трайно намаляване на водния стоеж на Дунав, което пречи на естественото пълнене на резервата.

Ако не се предприемат адекватни мерки, това ще даде отражение върху цялата верига на езерната екосистема, предупреди директорът на екоинспекцията.

За да се предотврати катастрофален сценарий, кметът на Силистра Александър Сабанов е сформирал кризисен щаб. Той посочи, че е издадена заповед за обявяване на бедствено положение, като районната служба по пожарна безопасност ще разположи две хидропомпи за прехвърляне на вода от Дунав към езерото. В операцията, която се провежда за втора поредна година, ще се включат и две тръби, дарени от ВиК - Русе. Сабанов припомни, че при миналогодишната спасителна акция за 75 дни са били влети над 3 милиона кубични метра водни маси.

За да не се разчита само на кризисни мерки, от РИОСВ - Русе имат план за изграждане на стационарна помпена станция, която ще бъде енергийно независима чрез фотоволтаици. Финансиране за нея обаче все още липсва. По думите на Дауд Ибрям институцията търси източници и извън националния бюджет, но процесите се случват бавно.

Като форсмажорен вариант в идните месеци се очаква закупуването на собствен генератор и помпи, за да може екоинспекцията да се справя сама със ситуацията до окончателното изграждане на голямото съоръжение.

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