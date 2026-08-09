Голям пожар затвори за близо два часа движението по Подбалканския път София - Бургас в района на сливенското село Злати войвода.

Огънят обхвана сухи треви и храсти между селата Селиминово и Гавраилово и бързо се разрасна поради силния вятър. Това бе причината за временно спиране на движението. Временно бе спряно и електричеството по контактната мрежа на ЖП линията в участъка.

Екипи следят за повторно възникване на огнища след пожара, затворил „Тракия“ за часове

Шест екипа на пожарната успяха да локализират разпространението на огъня. Няма опасност за населените места. Пожарни екипи доизгасяват отделни огнища.

Видео: БГНЕС

Остава предупреждението, че ако поради силния вятър отново се получи задимяване, движението по Подбалканския път може отново да бъде пренасочено по обходни маршрути.