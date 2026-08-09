Снимка: БГНЕС
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Шест екипа на пожарната локализираха разпространението на огъня
Голям пожар затвори за близо два часа движението по Подбалканския път София - Бургас в района на сливенското село Злати войвода.
Огънят обхвана сухи треви и храсти между селата Селиминово и Гавраилово и бързо се разрасна поради силния вятър. Това бе причината за временно спиране на движението. Временно бе спряно и електричеството по контактната мрежа на ЖП линията в участъка.
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Шест екипа на пожарната успяха да локализират разпространението на огъня. Няма опасност за населените места. Пожарни екипи доизгасяват отделни огнища.
Видео: БГНЕС
Остава предупреждението, че ако поради силния вятър отново се получи задимяване, движението по Подбалканския път може отново да бъде пренасочено по обходни маршрути.
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