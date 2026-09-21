28-годишен мъж е задържан за притежание на порнографски материали с непълнолетни. Районната прокуратура в Перник му повдигна обвинение след полицейска операция на ГДБОП, при която са иззети компютър, флаш памет и мобилни телефони.

Установено е, че в периода от август 2025 г. до 18.09.2026 г. обвиняемият е държал чрез информационна система порнографски материали, за създаването на които са използвани момичета и момчета, изглеждащи като непълнолетни.

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При първоначалния преглед на устройствата са установени много файлове, съдържащи сексуално насилие над деца, както и криптирано приложение за социална комуникация с акаунт, чрез който са поучавани и разпространявани файлове със сексуална експлоатация.

Обвиняемият е задържан, като определението на съда подлежи на обжалване.

Редактор: Цвета Лазаркова