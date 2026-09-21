Акция по доброволно кръводаряване се организира днес в четири града в страната. В Хасково близо 15 души се отзоваха още тази сутрин на инициативата на неправителствената организация „Кръводар“. Целта на кампанията е да се припомни, че актът на даряване спасява животи и че не е нужен специален повод, за да бъде дарена кръв. Статистиката обаче сочи, че с времето броят на кръводарителите намалява.

„Безвъзмездните кръводарители определено намаляват. Били са 10 процента, 9 процента, за миналата година – 7,5 процента, което е крайно недостатъчно, за да покриваме нуждите на лечебните заведения”, коментира д-р Балина Бозова, началник на отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ – Хасково.

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Според участниците в акцията, личният пример е най-важният инструмент за промяна на тази статистика. „Знаем, че това е прекалено голяма цел, която си поставяме, но ако днес с това кръводаряване можем да позволим някой да получи шанс за живот, без да са платени пари за това, все пак сме доволни от постигнатото”, коментира кръводарителят Росен Захариев.

Редактор: Мария Барабашка