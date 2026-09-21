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Ранен е спътникът на младия водач
19-годишен шофьор отнесе с колата си три стълба на кръстовище в Пловдив и рани свой приятел. Инцидентът е станал към 02:30 часа в неделя на бул. „Източен“ в града под тепетата. От полицията съобщиха за NOVA, че младежът карал с несъобразена скорост и изгубил контрол над управлението на автомобила.
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Той излязъл извън пътното платно и се блъснал последователно в информационна табела на градския транспорт и два стълба от уличното осветлене.
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Младият водач е тестван за алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни. Медицинска помощ е оказана на негов 20-годишен спътник, който след преглед в болница е бил освободен за домашно лечение.
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