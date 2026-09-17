51-годишният Красимир Киркоров остава за постоянно в ареста заради смъртта на 38-годишен мъж след побой в парк в Димитровград. Окръжният съд в Хасково уважи искането на прокуратурата и му наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Магистратите прецениха, че има реален риск Киркоров да се укрие или да извърши друго престъпление. При решението си съдът взе предвид събраните до момента доказателства, данните за предишни осъждания на обвиняемия, както и характера и тежестта на престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Обвиниха мъж за убийство след смъртоносен побой в парк в Димитровград

Случаят е от 14 септември. Според разследващите между Киркоров и 38-годишния мъж възникнал конфликт в парк в Димитровград, който прераснал във физическа саморазправа. Прокуратурата твърди, че обвиняемият нанесъл множество удари по главата на пострадалия и не спрял дори след като той паднал на земята и вече бил в безпомощно състояние. Нападението станало пред други хора, които се опитали да го прекратят.

Пред съда Киркоров заяви, че признава вината си и съжалява за случилото се. По думите му по време на инцидента бил употребил алкохол и нанесъл няколко удара на мъжа, но не предполагал, че те могат да доведат до смъртта му. Той посочи още, че след случилото се сам се обадил в полицията и повикал екип на Спешна помощ.

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Защитата му обаче ще оспорва твърдението на прокуратурата, че убийството е извършено умишлено. Адвокат Тодор Маринчев заяви, че спорът по делото ще бъде именно около наличието на умисъл.

От прокуратурата посочиха още, че 51-годишният мъж е бил осъждан в миналото за причиняване на телесна повреда, но впоследствие е реабилитиран. Киркоров е обвинен в предумишлено убийство. Ако обвинението бъде доказано и той бъде признат за виновен, предвиденото наказание е от 10 до 20 години лишаване от свобода.

Редактор: Цветина Петкова