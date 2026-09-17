Пожар гори в землището на тополовградското село Княжево, съобщиха от общината. В борбата с огъня са включени пет противопожарни автомобила, а пламъците все още не са овладени.

Работата на екипите се затруднява от вятъра, който периодично се усилва и подпомага разпространението на пожара. На терен заедно с огнеборците работят горски служители, земеделски производители с техника и доброволци от Тополовград.

Пожар в района на тополовградското село Българска поляна (СНИМКИ)

Няма непосредствена опасност за жителите на района, уточняват от общината. Всички налични сили са съсредоточени върху ограничаването на периметъра на пожара и предотвратяването на по-нататъшното му разрастване.

Редактор: Цветина Петкова