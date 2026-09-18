Дрон е експлодирал на около 10 километра от Кишинев, съобщи обществената TVR Moldova. Части от дрон са открити на около 100 метра от мястото, където по-рано днес е била чута силна експлозия край село Колоница, в покрайнините на молдовската столица.

При извършените проверки на място са намерени допълнителни компоненти на безпилотния летателен апарат, включително двигателят. Частите са открити на терен в близост до село Колоница, в района на община Кишинев.

Части от дрон са открити близо до военновъздушна база в Германия

Специализираните служби на силовите структури продължават работата по установяване на всички обстоятелства около инцидента.

Силният взрив е бил чут в петък сутринта в югозападната част на село Колоница, в посока село Тохатин, съобщават от молдовската полиция. Няколко граждани са подали сигнали на телефон 112. Полицейски екипи са извършили проверки в Колоница и Хумулещ, които са предградия на Кишинев.

JUST IN: 🇲🇩 A drone has now been confirmed to have exploded near Colonița, Moldova.



Fragments of a drone including its engine, have been discovered on a field near the village of Colonița, around 10 km from Chișinău.



Authorities have secured the area, with specialised… https://t.co/LOZONXPjYf pic.twitter.com/gqsAQq7hfh — GeoInsider (@InsiderGeo) September 18, 2026

При първоначалните проверки не са били открити предмети, следи от експлозия или други непосредствени опасности за населението. Полицията е продължила проверките и в населените места Долинное и Максимовка, за да установи причината за силния звук.

След откриването на фрагментите районът е бил обезопасен. На място са пристигнали експерти от отдела за технически и взривни експертизи. Предстои да бъде установено какъв е произходът на откритите части и при какви обстоятелства дронът е попаднал в района.

Полицията призовава гражданите, ако забележат подозрителни предмети или части, да не се приближават и да не ги докосват. Те трябва да се отдалечат от мястото и незабавно да подадат сигнал на телефон 112.

Редактор: Георги Иванов