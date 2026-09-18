Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не изключи днес възможността да напусне поста си предсрочно, като отговори с „ще видим“ на въпрос дали ще остане до края на мандата си през октомври 2027 г.

„Напускам през 2027 г.“, заяви Лагард пред ирландската обществена телевизия (RTE) в отговор на въпрос за слуховете за нейна предсрочна оставка, които се разпространяват през по-голямата част от тази година. Попитана дали това означава октомври 2027 г., Лагард отговори с „ще видим.“

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„Това, което мога да ви кажа на този етап, е, че независимо кога ще стане това, всичко ще бъде проведено по най-професионалния начин, както е редно“, добави тя.

Източници заявиха пред "Ройтерс" тази седмица, че Франция ще подкрепи кандидатурата на нидерландеца Клаас Кнот за наследник на Лагард като част от договорка, според която френски кандидат ще бъде избран за главен икономист на ЕЦБ.

Редактор: Цветина Петрова