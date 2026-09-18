Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Софийската градска прокуратура го обвинява, че през 2022 г. е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“.

Случаят е от 8 февруари 2022 г., когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Според прокуратурата той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Продължава разследването за финансирането на хижа „Петрохан"

Според обвинението чрез това споразумение на организацията били предоставени правомощия, които са част от държавния контрол. Те са включвали наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени зони.

Прокуратурата твърди още, че по този начин била осигурена облага за неправителствената организация. Според обвинението тя е получила достъп и възможност да използва район и земи около рида „Тодорини кукли“ в Стара планина.

По случая са настъпили и значителни вредни последици, посочват от прокуратурата. Предстои обвинението да бъде предявено на Борислав Сандов. Разследването по делото продължава.

Редактор: Дарина Методиева