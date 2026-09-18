Снимка: БТА, архив
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Според прокуратурата той е превишил правомощията си
Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Софийската градска прокуратура го обвинява, че през 2022 г. е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“.
Случаят е от 8 февруари 2022 г., когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Според прокуратурата той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
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Според обвинението чрез това споразумение на организацията били предоставени правомощия, които са част от държавния контрол. Те са включвали наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени зони.
Прокуратурата твърди още, че по този начин била осигурена облага за неправителствената организация. Според обвинението тя е получила достъп и възможност да използва район и земи около рида „Тодорини кукли“ в Стара планина.
По случая са настъпили и значителни вредни последици, посочват от прокуратурата. Предстои обвинението да бъде предявено на Борислав Сандов. Разследването по делото продължава.Редактор: Дарина Методиева
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