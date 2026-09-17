Премиерът Румен Радев свиква в петък заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Преди заседанието в Министерския съвет ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата.

Цената на дизела достигна абсолютния рекорд от 1,94 евро: Задава ли се нова вълна от поскъпване

Цената на дизела у нас достигна абсолютен исторически връх, а рязкото поскъпване на горивата вече засилва натиска върху транспорта, бизнеса и цените на основни стоки. На 17 септември литър дизел се продава за около 1,94 евро, или 3,74 лева. Проверка на NOVA назад в статистиката не открива по-висока стойност на горивото у нас. Ефектът вече се усеща и извън бензиностанциите. Производители предупреждават за нарастващ натиск върху крайната цена на хляба, като сред причините посочват значително по-скъпия транспорт и цената на зърното. Така високите разходи за гориво създават риск от ново поскъпване и на други стоки и услуги.

Редактор: Цветина Петрова