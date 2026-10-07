Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че смъртният случай в руската Иркутска област е в резултат от разработване на биологично оръжие.

„Не мислим така“, заяви Тръмп пред репортери, отговаряйки на журналистически въпрос дали смъртта на лаборантката в Русия е била в резултат на биологично оръжие.

Лаборантката работеше в изследователския Институт за борба с чумата, намиращ се в руската Иркустска област.

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„Ще разберем съвсем скоро, но не мислим, че става дума за инцидент, свързан с химическо оръжие“, заяви Тръмп. "Те казват, че ситуацията е напълно под контрол“, допълни Тръмп, визирайки твърденията на руски представители.

Редактор: Цветина Петрова