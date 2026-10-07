Кадри показват евакуацията на моряците от един от двата търговски кораба, поразени от дронове в Изключителната икономическа зона на България в Черно море. Става въпрос за кораба ABLE, който плавал под флага на Палау.

Общо на борда на плавателния съд се намирали 18 души - 11 турски и 7 индийски граждани. Корабът получил поражения, като на борда му избухнал пожар. Неговият екипаж успял да се евакуира успешно, благодарение на българския пътнически ферибот DIOSCURIA, който се намирал в района и се включил в спасяването на моряците. Той бил пренасочен към мястото, за да окаже помощ. Евакуираните от ABLE са качени на борда му.

Премиерът за атаките с дронове в Черно море: Екипажът на потъналия кораб е в неизвестност

Сред бедстващите моряци имаше и двама ранени, на които бе оказана първа помощ. Те бяха поети от бързоходен плавателен съд на Военноморските сили. На видеото се виждат членовете на екипажа, които са евакуирани със спасителни жилетки, а на заден план - пламъците, обхванали плавателния съд.

Припомняме, че атаката с дронове се случи около 3:00 часа в нощта срещу вторник. При нея бяха поразени два търговски кораба. Единият, който е плавал под флага на Того, е потънал, като екипажът му е в неизвестност.

По време на инцидента в района се е намирал плаващият под български флаг ро-ро кораб DIOSCURIA. Екипажът му е видял взрива на първия плавателен съд и веднага се е отправил към мястото. При пристигането обаче моряците са открили обърната лодка, три обърнати плота и спасителни жилетки, но не и хора. В сряда сутринта стана ясно, че операцията по издирване на екипажа на потъналия плавателен съд е прекратена и няма да бъде подновявана. В нея участие са взели най-бързите средства, с които разполагат Военновъздушните и Военноморските сили.

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Редактор: Ивета Костадинова