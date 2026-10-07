Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атата с дрон край българския бряг, е прекратена във вторник в 17 ч. и няма да бъде подновявана. Това съобщи вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция "Морска администрация" в ефира на "Здравей, България".

„От моряците от първия кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове. Намерени са лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба”, каза още вицеадмирал Николов.

„В 2:54 ч. вчера е получен първият сигнал, обозначаващ авария на кораб. В 3:23 ч. е получен втори сигнал. Първият кораб е потъналият, а вторият е този със спасения екипаж. Комуникацията започва и получаваме сигнал за напускане на кораба, което става факт около 3:30 ч. Всички от втория кораб са открити”, посочи Николов.

Той обясни и как се действа при спасителни операции в различните зони в Черно море. Отговорностите на България са регламентирани в специален район, определен от Международната морска организация, който не съвпада с икономическата зона.

"За всички тези зони, съгласно международните правила, са определени няколко понятия. Първото е икономическа зона, която е 200 мили и не е регламентирана със строго определени граници. Втората зона е шелфът, в който всяка от държавите с излаз на море има право да извършва проучвания. Третата зона е прилежащата. Тя се намира на 24 морски мили от бреговата черта. Най-отговорната зона за нас е териториалното море – на 12 мили от бреговата черта - това е част от територията на Република България. Инцидентът е станал в отговорната зона за търсене и спасяване. Тя има точни координати, заявени в Международната морска организация. В резултат на войната, която се води в близост до нас, за нея има претенции и от руска, и от украинска страна. Ние сме си запазили нашата зона и действаме отговорно и ефективно, както доказахме и вчера”, обясни вицеадмиралът.

Припомняме, че атаката с дронове се случи около 3:00 часа в нощта срещу вторник, а плавателните съдове бяха ударени на 70-80 морски мили или между 130 и 150 километра източно от Бяла.

Двама от спасените моряци са пострадали. Единият от тях, който беше настанен във ВМА-Варна, е прекарал спокойно нощта. В стабилно, но тежко състояние е, обявиха за NOVA от Министерството на отбраната.

16-има от моряците, които вчера бяха докарани на брега с катер на „Гранична полиция”, са прегледани и медиците са решили, че нямат нужда от болнично лечение.