Моряците от атакувания кораб, който потъна в Черно море, били сирийски граждани. NOVA се свърза със сирийска медия от град Латакия, където се намира най-голямото пристанище на страната. Оттам потвърдиха за NOVA, че на борда имало шестима сирийски моряци.

Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българския бряг, е прекратена в 17 ч. във вторник и няма да бъде подновявана. Това съобщи вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция "Морска администрация" в ефира на "Здравей, България".

Припомняме, че атаката с дронове се случи около 3:00 часа в нощта срещу вторник, а два плавателни съда бяха ударени на 70-80 морски мили или между 130 и 150 километра източно от Бяла.

След атаката с дронове по кораби: Спасителната операция е окончателно прекратена

Двама от спасените моряци от единия кораб са пострадали. Единият от тях, който беше настанен във ВМА-Варна, е прекарал спокойно нощта. В стабилно, но тежко състояние е, обявиха за NOVA от Министерството на отбраната.

16-има от моряците, които вчера бяха докарани на брега с катер на „Гранична полиция”, са прегледани и медиците решили, че нямат нужда от болнично лечение. В момента те се намират в хотел, а разходите се поемат от фирмата собственик на кораба. Не е ясно кога ще напуснат страната ни заради продължаващото разследване.