Премиерът Румен Радев заяви след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, че към момента няма доказателства, които да позволяват на българските власти категорично да определят произхода на дроновете, поразили двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

По думите му характерът на товара и посоката на движение на плавателните съдове дават основания да се разглежда хипотеза, насочваща към Русия, но тя не може да бъде представяна като установен факт без материални доказателства.

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„С какъв произход са дроновете? Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателство. Това е една хипотеза, а когато говорим за национална сигурност, ние не можем да работим с хипотези“, заяви Радев.

Премиерът обясни, че предстои да бъдат предприети действия за установяване на произхода на използваните безпилотни системи. България ще търси координация с Турция и Румъния, както и подкрепа от партньорите в САЩ.

Особено внимание ще бъде отделено на кораба ABLE, който остава на вода и е получил поражения както по борда, така и по надстройката. Целта е в района и по самия плавателен съд да бъдат открити евентуални части от използваните при атаката дронове.

„Следва да организираме именно на ниво правителство, заедно и в координация с Турция и с Румъния, да поискаме подкрепа от партньорите в САЩ, да изследваме района на ударите, особено кораба ABLE, който все още е на вода, който е ударен и по борда, и по надстройката, за отломки, за да можем да кажем категорично по намерените отломки, ако бъдат намерени, дали тези дронове са били руски, или украински“, каза министър-председателят.

Радев съобщи още, че има предложение за безвъзмездно изследване на останките на другия кораб, който потъна след атаката. Целта и там е да се установи дали могат да бъдат намерени части от дроновете.

Премиерът беше попитан и защо не е реагирал на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, според което съвместно с българските служби е било установено, че става въпрос за руска атака. Радев отговори, че информацията, представена пред КСНС от Министерството на отбраната, военното ръководство и службите за сигурност, не показва да е имало подобна комуникация с украинската страна. „Няма комуникация от нашите Въоръжени сили и нашите служби за сигурност с украинските Въоръжени сили и служби за сигурност, в която да се е дискутирало какъв точно е дронът или дроновете, които са ударили корабите. Питайте Зеленски. Аз ви казах много добре какво чух и какво се докладва на Консултативния съвет“, каза Радев.

На въпрос дали съществува заплаха за България премиерът заяви, че рискове за националната сигурност има заради войната в близост до страната и разширяването на нейния географски обхват. По думите му обаче към този момент няма непосредствена заплаха за националната сигурност на България. „Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност, но има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своя пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност“, заяви Радев.

Премиерът беше попитан и доколко България е защитена при подобен тип заплахи. В отговора си той даде пример с ресурсите, които Русия и Украйна влагат в противодействието на безпилотни летателни апарати, въпреки което атаките продължават. „Нека да погледнем съседите. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украйна, специално от удари с дронове? Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове? Продължават да нанасят удари“, коментира той. По думите му България ще продължи да изгражда способности за реакция в рамките на финансовите си възможности и сътрудничеството с ЕС и НАТО. „Ние полагаме усилия, правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме, в рамките на Европейския съюз и НАТО, да създадем една система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации“, посочи министър-председателят.

Радев беше категоричен, че реакцията на страната ще зависи от резултатите от проверката. Ако бъде доказано, че дроновете са руски или украински, България ще предприеме дипломатически действия спрямо съответната страна. „Ако се окаже, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации за това“, заяви премиерът.

Министър-председателят коментира и възможностите за прекратяване на войната и ролята на дипломатическите усилия. Според него досега не е използван пълният набор от инструменти, с които разполага дипломацията. „Дипломацията не означава само разговори. В арсенала ѝ има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военния инструмент, на икономически санкции, но не ги използваме пълноценно“, заяви Радев.

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Редактор: Цветина Петкова